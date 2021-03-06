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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 06.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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