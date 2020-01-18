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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Aksakal'a taziyelerini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini bildirdi.

Berk Özkan   | 18.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Aksakal'a taziyelerini bildirdi

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

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