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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad etti.

Özcan Yıldırım   | 29.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan muharrem ayı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ndeki konuşmasından bir bölüme de yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

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