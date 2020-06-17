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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

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