Euro
6.67
Dolar
6.15
BIST 100
114,823.40
Altın
1,651.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ortak basın toplantısı
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur." dedi.

25.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demir yolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ sorununa ilişkin, "Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur." dedi.

"Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile ticaret hacmi hedefine ilişkin, "(Azerbaycan ile) Ticaret hacmimizi 2023'te 15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalova'da milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile telefonda 'İdlib ve ırkçı saldırıları' görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile telefonda 'İdlib ve ırkçı saldırıları' görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti