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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Berk Özkan   | 30.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00'te başladı.

Görüşme basına kapalı yapılıyor.

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