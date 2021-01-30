Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00'te başladı.
Görüşme basına kapalı yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.