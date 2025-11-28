Dolar
42.51
Euro
49.17
Altın
4,176.34
ETH/USDT
3,032.10
BTC/USDT
91,359.00
BIST 100
10,914.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Mustafa Cengiz’in vefatının 4. yıl dönümünde, Ulus Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Dünya

Senegal'de okyanus kenarında ateş gösterisi düzenlendi

Senegalli geleneksel müzik ve dans topluluğu Ngueweul Rythme, ülkeye özgü perküsyonlar eşliğinde ateş gösterisi düzenledi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Senegal'de okyanus kenarında ateş gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

Dakar yakınlarında, Atlas Okyanusu kıyısında gece yarısı düzenlenen gösteride, geleneksel perküsyonlar çalan grup üyelerine ateş cambazları eşlik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Turistler için düzenlenen gösteri, yerel ritimler eşliğinde söylenen şarkılar ve danslarla sona erdi.

Ngueweul Rythme'in kurucusu Cheikh Ma Djimbira Ndiaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarz gösterilerle Senegal kültürünü en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Afrika'nın turizm noktasında sadece safari için tercih edildiği yönünde yanlış bir algının olduğuna dikkati çeken Ndiaye, şunları söyledi:

"Senegal, kültür ve din turizmi açısından oldukça zengin bir ülke. Burada her dans, her ritim, her perküsyon aslında bir hikaye anlatıyor. Yıllardır grubumla Senegal'in bu renkli kültürünü tanıtmak için çabalıyorum. Afrika'da turizm denilince akla genellikle safari geliyor. Oysa bu kıtada her ülkede birbirinden farklı güzellikler bulmak mümkün."

Aynı zamanda geçen yıl Dakar Karnavalının Sanat Yönetmenliğini de yapan Ndiaye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde de performans sergilediğini söyledi.

Ndiaye, "Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman hanımefendinin daveti üzerine 29 Ekim resepsiyonunda muhteşem bir gece düzenledik. Normalde sadece turistlerle çalışıyoruz ama o gece birçok Senegalli yanımıza gelerek ilk kez böyle bir şov izlediklerini ve çok etkilendiklerini söyledi." diye konuştu.

"Perküsyonun gücü" isimli bir belgesel hazırlayan Ndiaye, Senegal'de bir insanın aslana dönüştüğü geleneksel "Simb (sahte aslan)" karakterini konu alan bir müzikal üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Sıfır atığın insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
Nallıhan'da tespit edilen 120 tür mantar yapay zekayla sınıflandırılıyor
Keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın gerekçesi açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün yabancı güçlerin maşası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz

Benzer haberler

Senegal'de okyanus kenarında ateş gösterisi düzenlendi

Senegal'de okyanus kenarında ateş gösterisi düzenlendi

Senegal'de bir din aliminin rüyası üzerine inşa edilen "gökten inen" İlahiyat Camisi

Fransa'ya kaçan FETÖ irtibatlı Senegalli iş adamının iadesi şubatta belli olacak

Fransa'ya kaçan FETÖ irtibatlı Senegalli iş adamının iadesi için gözler Paris'te

Fransa'ya kaçan FETÖ irtibatlı Senegalli iş adamının iadesi için gözler Paris'te
TİKA Senegal'de cami açtı

TİKA Senegal'de cami açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet