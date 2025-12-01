Senegal'de geleneksel perküsyonlar ve mistik karakterler baobab ormanında buluştu
Senegal'de baobab ağaçları arasında etnik grupların dans ve müzikleriyle kültürel etkinlik düzenlendi.
Dakar
Başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Mbour kentindeki baobab ormanında düzenlenen etkinliğe, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen turistler katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Baobab ormanında açık havada düzenlenen etkinlikte, Serere, Fulani ve Mandinge etnik gruplarının seremonilerinden kesitler sergilendi, yerel danslar eşliğinde şarkılar söylendi.
Alanda yakılan ateş etrafında Serere ve Fulani etnik grupları çeşitli figürlerle hünerlerini sergilerken Senegal'de neredeyse tüm kutlamalarda yer alan Volofçada "simb (sahte aslan)" ismiyle bilinen aslan kılığındaki geleneksel dansçılar da geceye dahil oldu.
Aslan kostümü giyenler, turistleri korkutmaya çalışırken uzun bacaklı bir balıkçıla benzerliği nedeniyle Fransızcada "echassier" Volofçada da "Thiakaba" ismiyle bilinen, boyu 5 metreyi bulan bir akrobat turistlerin arasına karıştı.
Etkinlik, turistlerin, Senegal'e özgü tüm mistik karakterlerle ateş etrafında geleneksel perküsyonlar eşliğinde ettiği danslarla sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.