Dolar
42.49
Euro
49.41
Altın
4,248.57
ETH/USDT
2,842.40
BTC/USDT
86,900.00
BIST 100
11,006.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Senegal'de geleneksel perküsyonlar ve mistik karakterler baobab ormanında buluştu

Senegal'de baobab ağaçları arasında etnik grupların dans ve müzikleriyle kültürel etkinlik düzenlendi.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Senegal'de geleneksel perküsyonlar ve mistik karakterler baobab ormanında buluştu Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

Başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Mbour kentindeki baobab ormanında düzenlenen etkinliğe, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen turistler katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Baobab ormanında açık havada düzenlenen etkinlikte, Serere, Fulani ve Mandinge etnik gruplarının seremonilerinden kesitler sergilendi, yerel danslar eşliğinde şarkılar söylendi.

Alanda yakılan ateş etrafında Serere ve Fulani etnik grupları çeşitli figürlerle hünerlerini sergilerken Senegal'de neredeyse tüm kutlamalarda yer alan Volofçada "simb (sahte aslan)" ismiyle bilinen aslan kılığındaki geleneksel dansçılar da geceye dahil oldu.

Aslan kostümü giyenler, turistleri korkutmaya çalışırken uzun bacaklı bir balıkçıla benzerliği nedeniyle Fransızcada "echassier" Volofçada da "Thiakaba" ismiyle bilinen, boyu 5 metreyi bulan bir akrobat turistlerin arasına karıştı.

Etkinlik, turistlerin, Senegal'e özgü tüm mistik karakterlerle ateş etrafında geleneksel perküsyonlar eşliğinde ettiği danslarla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı
Başkentte yüzde 6,6'lık araç artışı trafiğe 22 dakikalık yük getirdi
Van'da sağlık ekipleri çetin kış şartlarına hazır
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Senegal, Fransa tarafından yapılan Thiaroye Katliamı'nın 81. yılında hala gerçeğin peşinde

Senegal, Fransa tarafından yapılan Thiaroye Katliamı'nın 81. yılında hala gerçeğin peşinde

Senegal'de geleneksel perküsyonlar ve mistik karakterler baobab ormanında buluştu

Muş'ta tabiat harikası bazalt sütunları keşfedilmeyi bekliyor

Letoon Kutsal Alanı'ndaki kazılar "Geleceğe Miras Projesi"yle hızlanacak

Letoon Kutsal Alanı'ndaki kazılar "Geleceğe Miras Projesi"yle hızlanacak
Hollanda'da "Amsterdam Işık Festivali" başladı

Hollanda'da "Amsterdam Işık Festivali" başladı
TİKA, Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladı

TİKA, Gazneli Sultan Mahmud Türbesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet