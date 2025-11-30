Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
2,994.80
BTC/USDT
90,840.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Hollanda'da "Amsterdam Işık Festivali" başladı

Hollanda'nın başkentinde başlayan "Amsterdam Işık Festivali"nde 20 ışık gösterisi sunuldu.

Abdullah Aşıran  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Hollanda'da "Amsterdam Işık Festivali" başladı Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Amsterdam

Amsterdam Light Festival Vakfı tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen festivalde, dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlara ait eserler sergilendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı, Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görülen "Amsterdam Işık Festivali"nde 20 gösteri sunuldu.

Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri yürüyerek veya gemi turlarıyla izledi.

Festival 18 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazzeli kardeşlerimizin haykırışı, bizim de kardeşliğimizin, insanlığımızın sınavıdır
İlim Yayma Ödülleri töreni İstanbul'da yapıldı
İletişim Başkanı Duran: Filistin halkının mücadelesi, bir umut meşalesidir
Hac ek kayıt başvuruları başladı
İstanbul Aile Vakfınca "3. Aile Çalıştayı" düzenlendi

Benzer haberler

Hollanda'da "Amsterdam Işık Festivali" başladı

Hollanda'da "Amsterdam Işık Festivali" başladı

Bakan Uraloğlu: Panama ile aramızda yapılması öngörülen denizcilik anlaşması bizim önümüzü açacaktır

Çin, Hollanda hükümetinin Nexperia'ya el koyma tedbirini askıya almasından memnun

Hollanda hükümeti Nexperia'daki "devlet müdahalesini" askıya aldı

Hollanda hükümeti Nexperia'daki "devlet müdahalesini" askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet