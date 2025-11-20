Çin, Hollanda hükümetinin Nexperia'ya el koyma tedbirini askıya almasından memnun
Çin, Hollanda hükümetinin çip üreticisi Nexperia'nın yönetimine el koyma kararını askıya almasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Pekin
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Hollanda hükümetinin Nexperia'nın yönetimine el koyma kararının ardından iki ülkeden hükümet yetkililerinin dün ve önceki gün sorunun çözümü için Pekin'de görüşmeler yaptığı aktarıldı.
Hollanda tarafının, idari kararı askıya almayı önerdiği ifade edilen açıklamada, bunun, sorunun uygun şekilde çözümü için doğru yönde atılmış bir adım olduğu belirtildi.
Açıklamada, askıya almanın, sorunu tamamen çözmeyeceği, bunun için kararın tamamen kaldırılması gerektiği, Nexperia'nın yönetimine el konulmasının küresel çip tedarikinde yarattığı kargaşa ve kesintilerin sorumlusunun Hollanda tarafı olduğu vurgulandı.
Çin tarafının, Hollanda'dan sorunun gerçek çözümü için yapıcı öneriler sunmasını beklediğine işaret edilen açıklamada, tarafların, şirketlerin iç sorunlarının idari müdahaleler yerine kanunlara uygun istişare ile çözülmesinin, hem yatırımcıların haklarının korunması hem de küresel çip endüstrisinin güvenliği ve istikrarı için daha iyi koşullar sağlayacağı konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.
Hollanda hükümeti, şirkete el koymuştu
Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech şirketinin 2019'da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia'ya bu ayın başında el koyarak faaliyetlerini kontrol altına almıştı.
Şirketin Çinli Üst Yöneticisi (CEO) Cang Şüecıng görevden alınırken şirketin yönetimine el koyma gerekçesi olarak "ciddi yönetim sorunları ve bunlara ilişkin acil işaretler" gösterilmişti.
Hollanda Ekonomi Bakanı Vincent Karremans, "kritik teknoloji ve kabiliyetlerinin Avrupa dışına çıkabileceği" gerekçesiyle kararı savunmuştu.
Nexperia'nın Çin birimi, 17 Ekim'de müşterilerine gönderdiği bilgi notunda şirketin Avrupa’daki merkezinin Çin'deki çalışanların sistem bilgisayarlarına erişimini kestiğini ve maaş ödemelerini durdurduğunu bildirmişti.
Pekin yönetiminin, buna karşılık şirketin Çin biriminin ihracatını durdurmasıyla Nexperia'nın çip sağladığı çok sayıda üretici tedarik sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.
Ekonomi Bakanı Kremans, dün, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Nexperia'ya el koyma kararını askıya aldığını duyurmuştu. Kremans, “Çin'in çip tedarikini sağlamak için aldığı önlemler konusunda iyimseriz. Önümüzdeki süreçte, Çin ile yapıcı diyaloğa girmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
Hollanda'nın adımı, ABD'nin ihracat kontrolü düzenlemesinin ardından gelmişti
Hollanda hükümetinin adımı, ABD'nin ihracat kontrolü uygulanan "Varlık Listesi"ndeki şirketlerin "yüzde 50 ortak olduğu" iştirakleri de kontrol kapsamına alma kararının ardından gelmişti.
Wingtech, Aralık 2024'te Washington yönetimi tarafından Varlık Listesi'ne almıştı.
Hollanda hükümeti, kuralın yürürlüğe girdiği 30 Eylül'den bir gün sonra şirkete geçici kontrol tedbirleri uygulayacağını bildirmiş, ardından şirket yönetimine el koymuştu.
Hollandalı şirket, Avrupa, ABD ve Japonya'nın en büyük otomobil üreticilerinin kilit tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor.
Merkezi Hollanda'nın Nijmegen şehrinde bulunan Nexperia, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerine kilit tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. Şirket, araç pencerelerinden lambalara, sensörlerden hava yastıklarına temel uygulamaların çalıştırılmasında kullanılan, "kalıt çip" adı verilen basit teknolojili çipleri üretiyor.