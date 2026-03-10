Dolar
44.06
Euro
51.20
Altın
5,193.83
ETH/USDT
2,041.50
BTC/USDT
70,309.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Ekonomi

Çin'in 2026'nın ilk iki ayında petrol alımlarını yüzde 15,8 artırdığı iddiası

Çin'in, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan çatışmalar öncesinde, petrol alımlarını yüzde 15,8 artırdığının gözlemlendiği iddia edildi.

Irmak Akcan  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Çin'in 2026'nın ilk iki ayında petrol alımlarını yüzde 15,8 artırdığı iddiası

Ankara

The New York Times gazetesinin haberinde, Çin hükümeti tarafından yayımlanan gümrük verileri incelendi.

Haberde, Çin'in ocak ve şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 daha fazla petrol ithal ettiğinin görüldüğü öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu artışın Orta Doğu'daki çatışmalardan önce olduğu ileri sürülen haberde, ithalattaki artışın ülkeyi artan jeopolitik gerilimlerden korumak için sürdürülen stratejinin bir parçası olarak yapıldığı kaydedildi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Trivium China'nın enerji analisti Cosimo Ries, Çin'in petrol stoklamasının "bir süredir" devam ettiğini belirtti.

Ries, Çin'in "Donald Trump yönetiminin neden olacağı jeopolitik gerilimler için" hazırlık yaptığını ifade etti.

Pazar araştırma şirketi Kpler'in ham petrol analisti Muyu Xu, hükümetin önceliğinin istikrarlı yakıt tedarikini sağlamak olduğunu ve "rafineri şirketlerine yakıt ihracatını durdurma talimatı verme" gibi önlemler alabileceğini kaydetti.

Çin'in 2025'te stratejik stokları için daha fazla petrol satın aldığını belirten Muyu Xu, bu stokların yaklaşık 1,2 milyar varil veya deniz yoluyla yapılan ham petrol ithalatının yaklaşık 115 günlük miktarına denk geldiğine işaret etti.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin nükleer enerjideki gelişimi için UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türk Dünyası’nın rekabet gücü kadınların eşit erişimiyle büyüyecek
Bakan Uraloğlu: Ramazan Bayramı tatili boyunca trenlerimizde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturduk

Benzer haberler

Katar ve Çin'den bölgedeki gerginliğin sonlandırılması ve yeniden diyaloğa dönülmesi çağrısı

Katar ve Çin'den bölgedeki gerginliğin sonlandırılması ve yeniden diyaloğa dönülmesi çağrısı

Çin'in 2026'nın ilk iki ayında petrol alımlarını yüzde 15,8 artırdığı iddiası

Çin, Orta Doğu'daki gerilimin enerji güvenliğini etkileyeceğinden endişeli

Çin yeni yıla güçlü dış ticaret performansıyla başladı

Çin yeni yıla güçlü dış ticaret performansıyla başladı
Çin'de akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldı

Çin'de akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolar zam yapıldı
Çin'de enflasyon 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarken üretici fiyatlarındaki gerileme sürdü

Çin'de enflasyon 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarken üretici fiyatlarındaki gerileme sürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet