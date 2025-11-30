Dolar
Dünya

Gine Bissau'da darbe sonrası yeni hükümet kuruldu

Gine Bissau'da 26 Kasım'da düzenlenen askeri darbenin ardından 22 üyeli geçiş hükümeti kuruldu.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Gine Bissau'da darbe sonrası yeni hükümet kuruldu

Dakar

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, asker kökenli 3 ismin haricinde sivillerden oluşan yeni hükümette 5 kadın üye görev yapacak.

Yeni kabinenin büyük bölümünü devrik lider Umaro Sissoco Embalo'ya yakın isimlerin oluşturduğu görülürken, önceki hükümette Dışişleri Bakanı olan Carlos Pinto Pereira bu kez Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığına getirildi.

Önceki hükümette Kamu İşleri, Konut ve Kentsel Planlama Bakanlığı koltuğuna oturan Jose Carlos Esteves ve Uluslararası İşbirliği ve Topluluklar Devlet Sekreteri Fatumata Jau, pozisyonlarını korudu.

Yeni hükümette en çok dikkati çeken ise 2009'da suikasta uğrayan eski Cumhurbaşkanı Nino Vieira'nın yeğeni Joao Bernardo Vieira'nın Dışişleri Bakanlığına getirilmesi oldu.

Vieira, 23 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olmuştu.

Dün de önceki hükümette Finans Bakanı olarak görev yapan ve Embalo'nun seçim kampanyasını yürüten Ilidio Vieira Te, Başbakan ve Maliye Bakanı olarak atanmıştı.

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

Darbeden bir gün sonra General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci dönemi için aday olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Her 2 adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Embalo, 27 Kasım'da Senegal hükümetinin yolladığı uçakla Senegal'e getirilmişti.

Afrika Birliği, Gine Bissau'nun üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, 26 Kasım'da düzenlenen askeri darbenin şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, AfB'nin normlarını ihlal eden bu gayrimeşru yönetim değişikliği karşısında Gine Bissau'nun Birliğe üyeliğinin anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar askıya alındığı bildirildi.

Gine Bissau'nun devrik lideri Embalo, Kongo Cumhuriyeti'ne gitti

Yerel basında çıkan haberlerde, perşembeyi cumaya bağlayan gece Senegal'e getirilen Embalo'nun Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazaville'e geçtiği belirtildi.

Embalo'nun Brazaville'de geçiş hükümetinin görevi süresi bitene kadar, yaklaşık 1 yıl kalacağı iddia edildi.

Senegal Dışişleri Bakanlığı, 28 Kasım'da yayımladığı bildiride, Embalo'nun uçakla Senegal'e getirildiğini duyurmuştu.

