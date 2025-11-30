Gine Bissau'da darbe sonrası yeni hükümet kuruldu
Gine Bissau'da 26 Kasım'da düzenlenen askeri darbenin ardından 22 üyeli geçiş hükümeti kuruldu.
Dakar
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, asker kökenli 3 ismin haricinde sivillerden oluşan yeni hükümette 5 kadın üye görev yapacak.
- Gine Bissau'da darbe sonrası başbakan belli oldu
- Gine Bissau'da General Horta N'Tam, cumhurbaşkanı olarak yemin etti
- Darbeler ve istikrarsızlığın gölgesindeki ülke: Gine Bissau
- Afrika kıtasında son beş yılda dokuz darbe gerçekleşti
- Gine Bissau'da bir grup asker "yönetimi ele geçirdiklerini" duyurdu
Yeni kabinenin büyük bölümünü devrik lider Umaro Sissoco Embalo'ya yakın isimlerin oluşturduğu görülürken, önceki hükümette Dışişleri Bakanı olan Carlos Pinto Pereira bu kez Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığına getirildi.
Önceki hükümette Kamu İşleri, Konut ve Kentsel Planlama Bakanlığı koltuğuna oturan Jose Carlos Esteves ve Uluslararası İşbirliği ve Topluluklar Devlet Sekreteri Fatumata Jau, pozisyonlarını korudu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yeni hükümette en çok dikkati çeken ise 2009'da suikasta uğrayan eski Cumhurbaşkanı Nino Vieira'nın yeğeni Joao Bernardo Vieira'nın Dışişleri Bakanlığına getirilmesi oldu.
Vieira, 23 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olmuştu.
Dün de önceki hükümette Finans Bakanı olarak görev yapan ve Embalo'nun seçim kampanyasını yürüten Ilidio Vieira Te, Başbakan ve Maliye Bakanı olarak atanmıştı.
Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.
Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.
Darbeden bir gün sonra General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.
Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci dönemi için aday olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.
Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.
Her 2 adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Embalo, 27 Kasım'da Senegal hükümetinin yolladığı uçakla Senegal'e getirilmişti.
Afrika Birliği, Gine Bissau'nun üyeliğini askıya aldı
Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, 26 Kasım'da düzenlenen askeri darbenin şiddetle kınandığı belirtildi.
Açıklamada, AfB'nin normlarını ihlal eden bu gayrimeşru yönetim değişikliği karşısında Gine Bissau'nun Birliğe üyeliğinin anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar askıya alındığı bildirildi.
Gine Bissau'nun devrik lideri Embalo, Kongo Cumhuriyeti'ne gitti
Yerel basında çıkan haberlerde, perşembeyi cumaya bağlayan gece Senegal'e getirilen Embalo'nun Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazaville'e geçtiği belirtildi.
Embalo'nun Brazaville'de geçiş hükümetinin görevi süresi bitene kadar, yaklaşık 1 yıl kalacağı iddia edildi.
Senegal Dışişleri Bakanlığı, 28 Kasım'da yayımladığı bildiride, Embalo'nun uçakla Senegal'e getirildiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.