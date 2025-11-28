Dolar
logo
Dünya

Gine Bissau'da darbe sonrası başbakan belli oldu

Gine Bissau'da 26 Kasım'da askerin yönetime el koyması sonrası başbakanlık görevine Ilidio Vieira Te atandı.

28.11.2025
Gine Bissau'da darbe sonrası başbakan belli oldu

Dakar

Yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak yemin eden General Horta N'Tam'ın, Vieira Te'yi Başbakan ve Maliye Bakanı olarak atadığı duyuruldu.

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

Darbeden bir gün sonra General N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde, ikinci dönemine aday olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Her 2 adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Bir süre Genelkurmay Başkanlığında tutulan Embalo, dün gece Senegal hükümetinin yolladığı bir uçakla Senegal'e götürülmüştü.

