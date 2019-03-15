Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolcu Mesut Özil'i kabul etti
Kabulde, Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyelerini verdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.
Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.