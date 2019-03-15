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Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolcu Mesut Özil'i kabul etti

Kabulde, Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyelerini verdi.

Cemal Coşkun   | 15.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolcu Mesut Özil'i kabul etti

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.

Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.

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