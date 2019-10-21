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Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Maki'yi kabul etti

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Aynur Ekiz   | 21.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Maki'yi kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Maki, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Maki'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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