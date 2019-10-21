Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Maki'yi kabul etti
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Maki, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Maki'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.