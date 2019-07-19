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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Erdoğan, tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 19.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düzce için tüm imkanlar seferber edilecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

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