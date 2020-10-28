Euro
9.75
Dolar
8.31
BIST 100
1,126.99
Altın
1,892.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KKTC’de kapalı Maraş bölgesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun bugünkü kapak resminde kendisine yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

İsmet Karakaş   | 28.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun bugünkü kapak resminde kendisine yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, derginin yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni ve karikatürist hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Söz konusu yayının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilen suç duyurusu dilekçesinde, basın kuruluşlarının basın etik kurallarına uymasının, bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınmasının gerekliliği ifade edildi.

Anayasa'nın 26 ve 28'inci maddelerinde basına sınırsız bir ifade özgürlüğü tanınmadığı belirtilen dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin birçok kararında da basın özgürlüğünün, basının ödev ve sorumluluklarıyla birlikte zikredildiği bildirildi.

Söz konusu ödev ve sorumlulukların, başkalarının şöhret ve haklarının zarar görme ihtimalinin bulunduğu, özellikle şahsın itibarının söz konusu olduğu durumlarda özel önem arz ettiği hatırlatılan dilekçede, derginin yayınında basın özgürlüğünün getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket edilmediği aktarıldı.

Charlie Hebdo'nun kullandığı görsel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliği, saygınlığı ve itibarınının hedef alındığı, cumhurbaşkanına hakaret suçunun işlendiği belirtilen dilekçede, "Arz olunan ve resen göz önünde bulundurulacak hususlar çerçevesinde şüpheliler hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak haklarında kamu davası açılmasını talep ederim." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da Kovid-19 salgınında en fazla bulaşma Belçika'da
İran'da son 24 saatte 415 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 563 bini geçti
Kovid-19'u 58 günde yenen AK Parti'li Akbaşoğlu: Nefes alıp vermemizin kadrini iyi idrak edelim
Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu

BBP Genel Başkanı Destici: Herkesi İslam'ın kutsallarına hakaretten uzak durmaya davet ediyorum

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Charlie Hebdo soruşturmasına ilişkin diplomatik ve hukuki süreci takip edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo nefret üretim merkezi haline gelmiştir
Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo dergisine kınama: Bu sözde karikatürler insani ahlaktan da yoksun

Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo dergisine kınama: Bu sözde karikatürler insani ahlaktan da yoksun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu