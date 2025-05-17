Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "sadık dost" olarak nitelendirdi
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kosova halkına “sarsılmaz destek” verdiğini belirterek, ülkesinin "sadık dostu" olarak nitelendirdi.
Priştine
Cumhurbaşkanı Osmani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Osmani, paylaşımında, “Kosova’nın sadık dostu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek her zaman olduğu gibi büyük bir memnuniyet.” ifadesini kullandı.
Erdoğan’ın Kosova halkına “sarsılmaz destek” verdiğini kaydeden Osmani, Kosova’nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalışıp, sürekli olarak savunduğu için kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.