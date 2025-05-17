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Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "sadık dost" olarak nitelendirdi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kosova halkına “sarsılmaz destek” verdiğini belirterek, ülkesinin "sadık dostu" olarak nitelendirdi.

Eren Beksaç  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "sadık dost" olarak nitelendirdi

Priştine

Cumhurbaşkanı Osmani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Osmani, paylaşımında, “Kosova’nın sadık dostu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek her zaman olduğu gibi büyük bir memnuniyet.” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın Kosova halkına “sarsılmaz destek” verdiğini kaydeden Osmani, Kosova’nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için çalışıp, sürekli olarak savunduğu için kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.

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