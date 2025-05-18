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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırımlı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı acıları hüzünle andı.

Mikail Bıyıklı  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırımlı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz

İstanbul

Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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