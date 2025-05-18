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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kırım Tatarı soydaşlarımızı hafızalardan silinmeyecek bir acıyla yurtlarından koparan büyük sürgünü hüzünle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Buğra Olaç  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

TBMM

Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"81 yıl evvel, Kırım Tatarı soydaşlarımızı hafızalardan silinmeyecek bir acıyla yurtlarından koparan büyük sürgünü hüzünle anıyoruz. Bu insanlık dışı zulümde hayatını kaybeden Kırımlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, acılarını tüm kalbimle paylaşıyorum."

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Kurtulmuş, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının haklı davasını her platformda savunmaya ve mücadelesine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini de vurguladı.

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