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Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu

Tuzla'da, sürücüsünün yokuşta durdurduğu kamyonun hareket ederek, park halindeki otomobillere çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halis Akyıldız  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu

İstanbul

Dün Yayla Mahallesi'nde, sürücüsünün yokuşun başında park edip indiği, zincir markete ait sevkiyat kamyonu, bir anda hareket etmeye başladı.


Sürücüsünün koşarak, yetişmeye çalıştığı kamyonun çarpması sonucu park halindeki 5 otomobilde hasar meydana geldi.

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Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kayda alındı.

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Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu
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