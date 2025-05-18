Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu
Tuzla'da, sürücüsünün yokuşta durdurduğu kamyonun hareket ederek, park halindeki otomobillere çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Dün Yayla Mahallesi'nde, sürücüsünün yokuşun başında park edip indiği, zincir markete ait sevkiyat kamyonu, bir anda hareket etmeye başladı.
Sürücüsünün koşarak, yetişmeye çalıştığı kamyonun çarpması sonucu park halindeki 5 otomobilde hasar meydana geldi.
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Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kayda alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.