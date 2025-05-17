Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,483.00
BTC/USDT
103,015.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Ekip  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açılışı'nda konuştu.

Erdoğan, hastanelerle ilgili, "Kamu olarak, yıl sonuna toplam 10 bin 582 yatağı daha inşallah İstanbulluların istifadesine sunacağız." dedi.

Erdoğan, "Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. 7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı." açıklamalarını yaptı.

Erdoğan, "Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projemizle ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Şükran Günü kutlandı
Meteorolojiden Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
Mersin Kızkalesi'ndeki oteller Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya hazır

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesinin açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar yola devam edeceğiz

Bor madeninden yüksek koruyuculuğa sahip cerrahi maske üretildi

Hemşire çift hastanede ve evde hayatı paylaşıyor

Hemşire çift hastanede ve evde hayatı paylaşıyor
22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak

22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış diplomasisinin öncülüğünü dünyada bugün Türkiye üstleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış diplomasisinin öncülüğünü dünyada bugün Türkiye üstleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet