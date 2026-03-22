Dünya

DSÖ: Sudan'daki hastaneye yapılan saldırıda 13'ü çocuk en az 64 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın Doğu Darfur eyaletinin başkenti Dain'deki hastaneye yönelik saldırıda 13'ü çocuk en az 64 kişinin yaşamını yitirdiğini, 89 kişinin yaralandığını açıkladı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 22.03.2026 - Güncelleme : 22.03.2026
İstanbul

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 213 sağlık tesisinin hedef alındığını aktardı.

Dain'deki Ed-Dain Eğitim Hastanesi'nde 20 Mart gecesi meydana gelen saldırı sonucunda 13'ü çocuk en az 64 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 89 kişinin yaralandığını belirten Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların hem acil hem de rutin tıbbi hizmetlere son derece ihtiyaç duyan topluluklar için kısa ve uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmaların başından bu yana sağlık tesislerine yönelik saldırılarda da 2 bin 36 kişinin hayatını kaybettiğine, 720'den fazla kişinin yaralandığına ve Ed-Dain Eğitim Hastanesi'nin aldığı hasar nedeniyle işlevsiz durumda olduğuna işaret ederek, bunun temel tıbbi hizmetlerde "kritik aksamaya" yol açtığı uyarısında bulundu.

DSÖ'nün bölgedeki diğer sağlık tesislerindeki kapasitenin artırılması için yerel ortaklarını desteklediğini kaydeden Ghebreyesus, bunun travma bakım malzemeleri ve temel ilaçların dağıtımı gibi destekleri içerdiği bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, sağlık hizmetlerinin asla hedef olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Yeterince kan döküldü. Yeterince acı çekildi. Sudan'daki çatışmayı azaltmanın, sivillerin, sağlık çalışanlarının ve insani yardım çalışanlarının korunmasını sağlamanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

