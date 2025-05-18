Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/07F8mL8LYJ
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2025
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu @GalatasaraySK'ı ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. ⚽🏆👏🏻 pic.twitter.com/Fd1o5EnBCu— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 18, 2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve sarı-kırmızılı camiaya gönül vermiş tüm taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray’ı; yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını ve sarı-kırmızılı camiaya gönül vermiş tüm taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) May 18, 2025
Bu vesileyle, 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında mücadele… pic.twitter.com/FAikGparC5
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum.🏆👏🏻 pic.twitter.com/fdOLJqpCqW— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 18, 2025
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutluyorum. Ayrıca sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize de teşekkür ediyorum."
Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi
"Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları sonucunda bitime iki hafta kala liderliği garantileyen Galatasaray, 2024-2025 sezonu şampiyonu olmuştur. Şampiyonluktan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.