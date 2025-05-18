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Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ankara Kuğulu Park’tan yayındayız. Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki Bellona Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor. DRON - Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Taksim Meydanı'ndan yayındayız.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Mikail Bıyıklı  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ı, futbolcularını, teknik ekibini, yönetimini ve sarı-kırmızılı camiaya gönül vermiş tüm taraftarlarını yürekten tebrik ediyorum. Bu vesileyle 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray Spor Kulübünü tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutluyorum. Ayrıca sezon boyunca mücadele eden tüm kulüplerimize de teşekkür ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi

"Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları sonucunda bitime iki hafta kala liderliği garantileyen Galatasaray, 2024-2025 sezonu şampiyonu olmuştur. Şampiyonluktan dolayı Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve sarı-kırmızılı camiayı tebrik eder; önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz."

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