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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır." dedi.

17.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız." dedi. 

"Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır."

"Kerkük petrollerinin yeniden dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz. İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz."

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