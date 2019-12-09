Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.
İstanbul
"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, daha sonra Gani ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.