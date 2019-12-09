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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Elif Küçük   | 09.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, daha sonra Gani ile bir araya geldi. 

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

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