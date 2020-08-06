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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bazı alanlar için 'nitelikli doğal koruma alanı' ilanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Antalya, Ağrı ve Isparta'daki bazı alanların, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 06.08.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bazı alanlar için 'nitelikli doğal koruma alanı' ilanı

Ankara

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırında yer alan Muratpaşa-Konyaaltı Falezleri Doğal Sit Alanı ile Ağrı'da Balık Gölü Doğal Sit Alanı "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Yeşilada ve Can Ada Doğal Sit Alanı ise "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı, doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.


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