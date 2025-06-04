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Ekonomi

BDDK, Halk Katılım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Halk Katılım Bankası AŞ'nin 11 milyar 500 milyon lira sermayeyle kurulmasına izin verildi.

Mücahit Enes Sevinç, Mahmut Çil  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
BDDK, Halk Katılım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin verdi

İstanbul

BDDK'nin söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar Türkiye Halk Bankası AŞ, Halk Finansal Kiralama AŞ, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Halk Yapı Projeleri Geliştirme AŞ ve Halk Elektrik Üretim AŞ tarafından, Türkiye'de 11 milyar 500 milyon lira kuruluş sermayeli Halk Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verildi.

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BDDK, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK tarafından, Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'ye, Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 23 Mayıs 2024'te verilmişti.

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