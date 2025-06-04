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Ekonomi

Yapı ustalarına e-Devlet takibi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inşaat sektöründe görev yapan yapı ustalarının mesleki yeterliliklerini e-Devlet üzerinden kayıt altına alacak ve iş bazlı takip edecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Yapı ustalarına e-Devlet takibi geliyor

Ankara

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bu yılın sonunda yürürlüğe girecek yönetmelikle, yapım işlerinde çalışacak yapı ustalarının kayıt altına alınması sağlanacak.

İnşaat sektöründe belgeli eleman sıkıntısı yaşanmaması için ustaların mesleki niteliklerinin artırılması ve öncü uygulamaların geliştirilmesi amacıyla yapı ustaları Bakanlığın sisteminde kayıt altında tutulacak.

İlgili kanunla zorunluluk haline getirilen alanlardaki mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre alınan ustalık belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerin ilgili alan ve dallarından diploma sahibi olan yapı ustaları "ŞantiyeM" uygulamasına "e-Devlet" üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Uygulama yapı ruhsatı sistemleri ile entegre çalışacak.

Kademeli şekilde geçilmesi planlanan şantiye bazlı takip sistemi, yönetmeliğin yürürlüğünden 1 yıl sonra 4 bin 500 metrekare üstü işler, 3 yıl sonra 1500-4 bin 500 metrekare işler, 4 yıl sonra 500-1500 metrekare işler için uygulanmaya başlanacak.

Sistemin hayata geçmesiyle, şantiyede işveren veya alt işveren tarafından çalıştırılmaya başlanan tüm yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgileri şantiye şefleri tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaliteli ve güvenli yapılaşmaya katkı sağlanacak

Yapı ustalarının iş bazlı takibi de hayata geçirilecek olan bu sistemle yapılacak. Böylece yapım işlerinde yetki belgeli çalışma teşvik edilecek, mesleki yetkinlik artırılacak, son kullanıcı olan yapı sahiplerinin memnuniyetini esas alan kaliteli ve güvenli yapılaşmanın oluşumuna da katkı sağlanacak.

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