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Türkiye

Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ile yoğun sis etkili oluyor.

Ömer Ürer,Zafer Göder   | 21.05.2021
Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Düzce

Sağanak ve yoğun sis nedeniyle Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri ise yağışın devam edeceğini, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin daha da azalabileceğini bildirdi.

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