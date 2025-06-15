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Osmaniye için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Osmaniye için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Osmaniye için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Osmaniye'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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