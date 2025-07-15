Dolar
40.23
Euro
46.74
Altın
3,339.53
ETH/USDT
2,992.10
BTC/USDT
116,000.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılıyor
logo
Gündem

Kars Sarıkamış'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Hüseyin Demirci  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Kars Sarıkamış'ta dolu ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlçede aniden bastıran sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağışla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda, belediye ekipleri su tahliyesi yaptı.

Vatandaşlardan Altan Yılmaz, sağanağın aniden bastırdığını belirterek, "Yağmur doluyla beraber yağdı, caddelerde sel oluştu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Grand Kartal Otel yangını davası
YÖK'ten FETÖ bağlantısı nedeniyle tanınmayan yurt dışındaki üniversitelere ilişkin açıklama
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Türkiye, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınadı

Benzer haberler

Kars Sarıkamış'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Kars Sarıkamış'ta dolu ve sağanak etkili oldu

İzmir'de 20 gündür suları kesik olan mahalle sakinlerinden belediyeye tepki

Sakarya'nın gözde mekanlarından Maden Deresi'ndeki şelale kurudu

Diyarbakır'da sallandığı ihbarıyla tahliye edilen binada hasar olmadığı tespit edildi

Diyarbakır'da sallandığı ihbarıyla tahliye edilen binada hasar olmadığı tespit edildi
Ordu fırın fasulyesi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

Ordu fırın fasulyesi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Adem Soytekin tahliye edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Adem Soytekin tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet