Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçeleri, Çankırı'nın batı kesimleri ve Artvin çevrelerinde (Merkez, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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