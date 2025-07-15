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Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Ankara'nın Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçeleri, Çankırı'nın batı kesimleri ve Artvin çevrelerinde (Merkez, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
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