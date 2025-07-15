15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurdun birçok ilinde etkinlik düzenlendi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurdun birçok ilinde anma programları düzenlendi.
Ankara
Sinop'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı.
- FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
- İstanbul'da, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verilen mücadele akıllara kazındı
- Yurt genelinde 15 Temmuz şehitleri anılıyor
- 15 Temmuz şehitleri, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen kortej geçişi ile anıldı
Sinop Üniversitesi tarafından Valilik koordinesinde Uğur Mumcu Meydanı'nda açılan sergide, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin, FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu gün ve sonrasında çektiği fotoğrafların yanı sıra kentte görev yapan yerel medya temsilcilerince çekilen bazı fotoğraflar yer aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sergiyi gezen vatandaşlar, fotoğrafları inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.
Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ve beraberindekiler de sergiyi gezerek, fotoğrafları inceledi.
"15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" fotoğraf sergisi açıldı
"15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" isimli fotoğraf sergisi, Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) açıklamasına göre, sergi ve ardından başlayan panel İTÜ, İstanbul Valiliği, Sarıyer Kaymakamlığı ve 15 Temmuz Derneğinin işbirliğinde yapıldı.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, açılışta yaptığı konuşmada, devlet ve milletin geleceğini hedef alan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde tüm vatandaşların ortak çabasıyla engellendiğini belirtti.
Prof. Dr. Mandal, hain darbe girişiminin üstesinden gelinmesindeki anahtar kavramın "birlikte başarmak" olduğunu, milletin Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verdiği mücadelenin bir benzerinin 15 Temmuz’da farklı zuhur ettiğini kaydetti.
İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, 15 Temmuz 2016'da hain yapının milletin çocuklarını, değerlerini, silahlarını ve uçaklarını millete karşı kullandığını ifade etti.
Gözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin sokaklara dökülerek öz değerlerine saldırıyı özünden gelen kahramanlık duygusuyla ortadan kaldırdığını kaydederek, fotoğraf sergisinin genç nesillere yaşananları olduğu gibi aktarmasındaki önemini aktardı.
Konuşmaların ardından 15 Temmuz'a ilişkin birçok karenin yer aldığı "15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" fotoğraf sergisinin açılışı törenle yapıldı.
O gece yaşanan kritik anları belgeleyen videoların gösterildiği panelin moderatörlüğünü İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde Doç. Dr. Ebubekir Ceylan yaptı.
Ceylan, 15 Temmuz gecesi siyasi görüş, inanç ve yaşam tarzı farklılıklarına sahip milyonlarca vatandaşın "Türkiye’nin geleceği" ortak paydasında buluştuğunu, hain kalkışmanın Çanakkale ruhunu yeniden dirilten bir dayanışmayla bastırıldığını belirtti.
Bu dayanışmanın toplumsal hafızada demokrasiye sahip çıkmanın ne denli hayati olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Ceylan, bu panelin o gece yaşananları anlamayı, analiz etmeyi ve geleceğe yönelik mesajlar ile dersler çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.
15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı ve gazi Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz’un Türk milleti için en önemli günlerden birisi olduğunu aktardı.
Alkılıç, FETÖ’cü hainlerin belirti vermeden yayılan bir kanser hücresi gibi Türkiye'yi içten yıkmak için faaliyet yürüttüklerinin altını çizerek, bu programlara katılmanın da vatan korumasının bir parçası olduğuna işaret etti.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da Batı merkezli medya mecralarının ürettiği, 15 Temmuz gecesi ve devamındaki süreçte bilgi kirliliği oluşturan haberlere yönelik sunum yaptı.
"15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye" fotoğraf sergisine gelen ziyaretçiler, anı defterine düşüncelerini yazabilecek.
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da yapıldı
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 34 ilden 120 sporcunun katılımıyla yapıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinden başlayan yarışta bisikletçiler, 60 kilometrelik etabı yaklaşık 2 saatte geçerek, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaştı.
Organizasyonda büyük erkeklerde Mustafa Tekin, büyük kadınlarda Reyhan Yakışır birinci oldu.
Yarışta dereceye girenler, Grand Yazıcı Club Termal Otel'in sahnesinde ödüllendirildi. Ödülleri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve protokol üyeleri verdi.
TÜGVA 15 Temmuz şehitleri anısına İzmir'de futbol turnuvası düzenledi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla futbol turnuvası gerçekleştirildi.
TÜGVA organizasyonunda İzmir Atatürk Spor Kompleksi'nde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı. Turnuvanın kapanışında, tüm sporculara madalya verildi.
TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, gazetecilere, Türk gençlerinin her zaman bayrağının, vatanının ve devletinin yanında olduğunu belirterek, "Bugün gençlerin akıttığı her ter ve attığı her gol şehitlerimiz içindi. Gençlerimiz var olduğu sürece, Allah'ın izniyle devletimize, milletimize ve bayrağımıza hiçbir zaman zeval gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.
15 Temmuz sabahı Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve afişlerle uçtu
Nevşehir'deki turizm merkezi Kapadokya'da,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve afişlerle uçtu.
Göreme beldesindeki kalkış alanlarında görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonlarına Türk bayrakları ile afişler asıldı.
Tura katılacak turistlerin sepetlere alınmasının ardından gökyüzüne yükselen balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.
Balonlar, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile "Unutmadık, unutturmayacağız" yazılı afiş, Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.
AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları tarafından da bazı balonlara üzerinde "Destan gençlerle yazıldı" yazılı poster asıldı.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir, gazetecilere, 15 Temmuz'un milletin canı pahasına verdiği eşsiz bir mücadele olarak tarihte yerini aldığını belirtti.
Darbe girişiminde bulunan hain terör unsurlarının silahlarına göğsünü siper eden vatandaşların destan yazdığını vurgulayan Yurtbilir, şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak, şanlı direnişin sembolü olan 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl, Kapadokya'nın semalarında dalgalanacak pankartımızla, 'destan gençlerle yazıldı' mesajını bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu topraklarda her karış, her taş, her gökyüzü parçası, bu milletin kahramanlık mirasıyla doludur. Gençlik olarak sorumluluğumuz büyük, bilincimiz yüksek. Demokrasiye, milli iradeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sahip çıkmaya kararlıyız."
15 Temmuz şehitleri anısına Karadeniz'de kulaç attılar
Rize'de 16 kişilik grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4 kilometre yüzdü.
Rize Limanı'nda bir araya gelen, aralarında 67 yaşındaki eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın da bulunduğu grup, 15 Temmuz Yüzme Etkinliği'ne katıldı.
Limandan denize açılan grup, yağış ve dalgaya rağmen yaklaşık 4 kilometre yüzerek İslampaşa Mahallesi'nden sahile çıktı. Etkinliği 1 saat 5 dakikayla, 49 yaşındaki Emin Kanbur en kısa sürede tamamladı.
Programı organize eden Halil Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediklerini söyledi.
Şehitlere rahmet dileyen Bakırcı, "Bu ülkeyi, bu vatanı bize vatan yapan şehitlerdir. Bunun bizden sonra da devam etmesini arzu ediyoruz. Öyle ümit ediyorum ki sürekli hale gelir. Rize'de bir farkındalık olmuş olur." diye konuştu.
Emin Kanbur ise yüzerken zorlanmadığını belirterek, "Havanın yağmurlu olması avantajdı. Sadece yüzerken denizden Rize'yi seyredemedik. Güzel bir parkurdu. Etkinliğin ulusal boyutta olması lazım. İnşallah geleneksel hale gelir." dedi.
Cihan Topçu da "Çok keyifliydi ama zordu. Dalgalar ve rüzgar da engeldi ama çok güzeldi." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.