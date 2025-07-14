Dolar
40.22
Euro
46.98
Altın
3,356.13
ETH/USDT
3,058.20
BTC/USDT
121,765.00
BIST 100
10,263.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ilgaz Dağı Tırmanışı gerçekleştirildi.

Muhammed Kaygın  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

Çankırı

Çankırı Valiliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ÇANDAK) tarafından Ilgaz Dağı tırmanışı düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinliğe katılan Çankırı, Kastamonu, Ankara, Zonguldak'tan dağcılar ve JAK timinden oluşan 54 kişi, Ilgaz Dağı'nın 2 bin 404 rakımlı Emirgazi Tepesi zirvesine tırmanarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

ÇANDAK Başkanı Nuri Erkenci, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanları şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

Tırmanışta şehitler için dua edip İstiklal Marşı'nı seslendirdiklerini belirten Erkenci, zirvedeki törenin ardından döndükleri kamp alanında sporculara İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı tarafından katılım belgesi verildiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışına kaçma planı yapan 7 FETÖ'cü MİT, jandarma ve emniyet operasyonuyla yakalandı
Minguzzi cinayetine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
İzmir'de 20 gündür suları kesik olan mahalle sakinlerinden belediyeye tepki
Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz'da zarar verdiği otel odasındaki izler muhafaza ediliyor
THY'nin Ürdün, Suriye, Lübnan, İran ve Irak'a seferleri devam ediyor

Benzer haberler

Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek

İş dünyası temsilcileri "15 Temmuz"un ekonomiye yansımalarını değerlendirdi

Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri ziyaretçilerini serin havasıyla ağırlıyor

Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri ziyaretçilerini serin havasıyla ağırlıyor
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana 113 bin 837 zanlı tutuklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana 113 bin 837 zanlı tutuklandı
Boynundaki mermi parçasıyla 9 yıldır yaşayan gazi, darbe gecesi bir kız çocuğuna kalkan olmuş

Boynundaki mermi parçasıyla 9 yıldır yaşayan gazi, darbe gecesi bir kız çocuğuna kalkan olmuş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet