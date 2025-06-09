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Gündem

Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Emre Peker  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu Fotoğraf: Emre Peker/AA

Ağrı

İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

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Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

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