Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı
İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
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Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.