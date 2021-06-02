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Bitlis'te terör operasyonunda yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesi kırsalında 1 güvenlik korucusunun şehit düştüğü terör operasyonunda yaralanan 5 askerden Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Şener Toktaş   | 02.06.2021
Bitlis'te terör operasyonunda yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan çatışmada İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan Jandarma Teğmen Baki Koçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

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