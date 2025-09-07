Dolar
logo
Ekonomi, Yaşam

Bitlis'te kuru fasulye hasadına başlandı

Bitlis'te yaklaşık 110 bin dekar alanda ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadı başladı.

Serdar Adıyaman  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Bitlis'te kuru fasulye hasadına başlandı Fotoğraf: Serdar Adıyaman/AA

Bitlis

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, Ahlat ilçesinde yapılan kuru fasulye hasat çalışmalarına katıldı.

Üreticilerle görüşen, çalışmaları hakkında bilgi alan Çolak, basın mensuplarına, Bitlis'te toplamda 1 milyon 413 bin dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını, yaklaşık 110 bin dekarda da kuru fasulye yetiştiriciliğinin yapıldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kentte dekar başına ortalama 350 kilogram civarında kuru fasulye elde ettiklerini anlatan Çolak, "Geçen yıl 37 bin ton civarında ürün aldık. Bu yıl da Allah'ın izniyle 37 bin tonun üzerinde ürün almayı hedefliyoruz ve bu şekilde Türkiye'deki sıralamamız olan dördüncü sıradaki yerimizi korumaya çalışıyoruz." dedi.

Kuru fasulye tohumculuğuna da dikkati çeken Çolak, şunları kaydetti:

"İlimizde 3 bin dekar alanda tohumluk üretimi yapıyoruz. Bundan da 1100 ton civarında ürün bekliyoruz ve tohumculuk üretiminde de ilimiz Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. Kuru fasulye üretiminde şu anda sökümleri yapıyoruz. 10 gün kadar kurumalarını bekleyeceğiz. Daha sonra yine makinelerle bunların hasadını gerçekleştireceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle modern sulama ekipmanlarını alanlarımıza kurduk. Aynı zamanda teknoloji kullanımıyla işçiliği neredeyse sıfıra çekiyoruz ve bu şekilde de üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin bol ve bereketli olmasını diliyorum."

Ahlatlı çiftçi Faruk Canevi ise tarımsal faaliyetlerde teknolojiyi kullanmaya başladıklarını dile getirerek, "Önceden fasulyeyi elle hasat ediyorduk. Şimdi makinelerle söküm yapıyoruz. Aynı zamanda tarım aletlerinin satışını da gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız güneş enerji panelleri ve sulama sistemleriyle ürünlerimizi suladık. Geçen yıla oranla bu sene daha iyi verim elde ettik. 550 dekar alanda kuru fasulye ektik. Şu an sökümünü yapıyoruz. 10 gün sonra nasipse patosa girerek ürünü çıkartacağız."

Çolak’a, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Enver Işık da eşlik etti.

