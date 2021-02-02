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Türkiye

Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletme kaldırılıyor

İBB tarafından, ağustos ayında işgal edilen taşınmazları 15 gün içinde boşaltmalarını istenen iş yerlerinin kaldırılmasına bugün başlandı

Emrah Gökmen   | 02.02.2021
Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletme kaldırılıyor Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 10 Ağustos'ta gönderdiği ihtarnameyle, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki 11 işletmeden "geçmişe dönük alacaklarının tahsili ve çevre düzenlemesi yapılacağı" gerekçesiyle işgal edilen taşınmaz malı 15 gün içinde boşaltmalarını istemişti.

Bu kapsamda belediye ekipleri, zabıtanın denetimde meydanda bulunan işletmeleri kaldırma çalışmalarını başlattı.

İskele Meydanı'ndaki dükkanında 35 yıldır çiçekçilik yaptığını anlatan Kaya Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce kendilerine yıkım için tebligat geldiğini, bu süreden sonra ilgili kurumlara başvurduklarını ancak bir cevap alamadıklarını söyledi.

"Toplantı olmadan gelip vurup, kırıp gittiler"

Konuyu mahkemeye taşıdıklarını fakat kaybettiklerini kaydeden Çalışır, şöyle konuştu:

"Biz yıkıma karşı değiliz ama geçen gün Ekrem (İmamoğlu) başkan geldi ve 'Sizleri mağdur etmeyeceğiz, masa kuracağız ve toplantıya çağıracağız' dedi. Toplantı olmadan gelip vurup, kırıp gittiler. Çiçekleri sokağın ortasına terk edip gittiler. Bir toplantıya çağırılmadan, sebebi söylenmeden neden yıkılıyor? Yıkımdan 3 gün önce haber verdiler, biz malımızı boşaltamadık. Gelip üstümüze yıkıp gittiler. Esnafız, bu koronavirüs döneminde yüzlerce insan burada ekmek yiyor, mağdur olduk. Yıkmak çok kolay ama yapmak çok zor. Biz mağduruz."

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