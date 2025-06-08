Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,310.05
ETH/USDT
2,506.60
BTC/USDT
105,563.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ile İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaları uygulamaya hazırız

Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, İstanbul müzakerelerinde sağladıkları anlaşmaları uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Rusya: Ukrayna ile İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaları uygulamaya hazırız

Moskova

Zorin, Bryansk bölgesinde gazetecilere, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde varılan anlaşmalara dair açıklamalarda bulundu.

Anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna'ya 6 bin askerin dondurulan cesetlerini teslim etmeye hazır olduklarını ve takasın yapılacağı noktada bulunduklarını dile getiren Zorin, "Asker cesetlerinin teslim ve esir askerlerin takas edilmesi konusunda sağlanan anlaşmaları uygulamaya hazırız." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zorin, Ukrayna tarafının yapılması planlanan değişimi onaylamadığına işaret ederek "Bu çalışmaların haftaya erteleneceğine dair sinyaller var. Ukrayna tarafından bilinen kanal üzerinden cesetlerin teslim edilmesiyle ilgili çalışmaların yapılacağına dair resmi bildirim bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan anlaşmalara uyması için çağrıda bulunarak "Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi
Bayramın üçüncü günü İstanbul'da ziyaretçi yoğunluğu
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla Gazze'deki son durumu görüştü
Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Rusya: Ukrayna ile İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaları uygulamaya hazırız

İstanbul’da geçen yıl çiftçilere dağıtılan tohumların yüzde 80’i yerli üretim

Ukrayna, Rusya'yı İstanbul'daki anlaşmaya göre esir takası ve ceset değişimi yapmaya çağırdı

Ukrayna, Rusya'yı İstanbul'daki anlaşmaya göre esir takası ve ceset değişimi yapmaya çağırdı
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu

Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
Rusya, Ukrayna'ya İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalara uyması için çağrıda bulundu

Rusya, Ukrayna'ya İstanbul müzakerelerindeki anlaşmalara uyması için çağrıda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet