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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İstanbul müzakerelerinin sonucunu değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son günlerde Ukrayna ile müzakereleri aksatmayı ve Avrupa ülkelerinden silah almaya devam etmeyi amaçlayan provokasyonlara boyun eğmemenin önemli olduğunu söyledi.

Ali Cura  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İstanbul müzakerelerinin sonucunu değerlendirdi

Moskova

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan hükümet toplantısında, İstanbul'da Ukrayna ile yapılan müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerin sonuçları hakkındaki görüşünü belirten Lavrov, "Sonuçlar bence önemli ve yararlı. Doğrudan müzakere süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki müzakerelerin binlerce savaş esirinin takas edilmesi dahil somut sonuçlar ürettiğine işaret eden Lavrov, son müzakerede de sadece esir takası değil, aynı zamanda ağır yaralıların, hastaların ve ayrıca cenazelerin iadesi hususunda anlaşıldığını hatırlattı.

"İletişim kanalının olması insani sorunların çözümü için önemli"

Lavrov, "Her koşulda bir iletişim kanalının olmasının her zaman daha iyi olduğuna inanıyorum. Bu, her şeyden önce insani sorunları çözmemizi sağlar. Karşılıklı insani adımların iyi niyet jestleri, güveni güçlendirme önlemleri olarak koordine edilmesi, bu aşamada muhtemelen gereklidir. Burada gerçek bir ilerleme var." dedi.

Çatışma hatlarının belirli bölgelerinde cenazelerin toplanması için 2-3 günlük kısa bir ateşkes önerisini Ukrayna'nın reddetmesiyle ilgili yorum yapan Lavrov, "Belki orada hala yaralılar vardır. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin, tıpkı Paskalya Bayramı ve Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü vesilesiyle benzer insani ateşkesler konusundaki girişimlerimizi görmezden gelmesi gibi, bu öneriyi de kesinlikle ve kaba bir şekilde reddetmesi, Kiev rejiminin açıkça büyük bir hatası." diye konuştu.

Son günlerde Rusya topraklarında provokasyonlar yapıldığını belirten Lavrov, "Son birkaç gündür yeni büyük suç provokasyonlarına rağmen, müzakereleri aksatmayı ve Avrupa ülkelerinden silah almaya devam etmeyi açıkça amaçlayan bu kışkırtıcı eylemlere boyun eğmemenin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşmak için müzakereler de dahil olmak üzere tüm araçların kullanılması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.

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