Dolar
42.72
Euro
50.27
Altın
4,337.60
ETH/USDT
2,994.60
BTC/USDT
89,563.00
BIST 100
11,286.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avrupa Parlamentosu, Rusya'dan gaz alımının bitirilmesini onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırmasını içeren yasal düzenlemeyi kabul etti.

Ata Ufuk Şeker  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Avrupa Parlamentosu, Rusya'dan gaz alımının bitirilmesini onayladı

Brüksel

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin Rusya'dan doğal gaz alımını aşamalı olarak sonlandırmaya yönelik hazırlanan yasal düzenleme görüşüldü.

AP milletvekilleri, 2026'dan itibaren boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına kademeli yasak getirilmesini içeren yasayı 500 "evet", 120 "hayır" oyla kabul etti.

Buna göre, AB, Rusya'dan LNG ithalatını 2026 sonuna, boru hattı gazı ithalatını da 30 Eylül 2027'ye kadar bitirecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yasa, bu aşamadan sonra AB Konseyinde onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğal gaz ithalatı savaş öncesinde yüzde 45 seviyesindeyken son dönemde yüzde 12'ye kadar geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM'in "Geleceğe İşbaşı Projesi" 7. dönem mezunlarını verdi
Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi
CTE, "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" iddiasını yalanladı
ASKİ Genel Müdürü Akçay, başkentteki barajların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ın da aralarında bulunduğu heyeti kabul etti

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosu, Rusya'dan gaz alımının bitirilmesini onayladı

Avrupa Parlamentosu, Rusya'dan gaz alımının bitirilmesini onayladı

Rusya: NATO, 2030 yılına kadar Rusya ile askeri çatışmaya hazırlanıyor

Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına yönelik iddiaların "saçmalık" olduğunu söyledi

AB sınırda karbon vergisinin kapsamını genişletiyor

AB sınırda karbon vergisinin kapsamını genişletiyor
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,1 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,1 oldu
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, kendi güvenliğinden sorumlu olmalı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, kendi güvenliğinden sorumlu olmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet