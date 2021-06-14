Euro
10.19
Dolar
8.40
BIST 100
1,454.25
Altın
1,864.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu

Başkentte sağanak ve fırtınanın etkisiyle ağaçlar ve tabelalar devrildi, İvedik Organize Sanayi bölgesinde birçok iş yerini su bastı.

Cankut Taşdan,Aykut Karadağ   | 14.06.2021
Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Ankara'nın Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde akşam saatlerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

14.06.2021

Trafikte aksamalara neden olan sağanak sonucu birçok yerde su baskınları meydana geldi.

İvedik Organize Sanayi bölgesinde, iş yerlerini su basan esnaf içeride kalan eşyalarını itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle ağaçlar ve tabelalar da devrildi.

Sağanağın olumsuz etkilerinin artmaması için itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"Can kaybımız yok, çalışmalarımız sürüyor"

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

İlk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını belirten Vali Şahin, "Birkaç yerde iş yerlerine su baskını olduğu bilgisi var. İtfaiyemiz müdahale ediyor. Birkaç alt geçitte kalan araç ihbarı gelmişti, arkadaşlarımız onları da kurtardılar. Can kaybımız yok, çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 769'a yükseldi
Güney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır
Almanya’da maske zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor
ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi

Benzer haberler

Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu

Başkentte şiddetli yağış ve fırtına ağaçları devirdi, su baskınlarına neden oldu

Yurdun 5 bölgesindeki bazı kesimlerde yarın sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için sağanak uyarısı

Konya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Konya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çocukların sorunlarına eğilmek sorumluluğumuzun bir parçası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çocukların sorunlarına eğilmek sorumluluğumuzun bir parçası
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı