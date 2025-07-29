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Dünya

Çin'de şiddetli yağışlar sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de etkisini sürdüren aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler nedeniyle ilk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dilara Karataş  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Çin'de şiddetli yağışlar sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Arşiv/AA

Ankara

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, başkent Pekin'de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre aşırı yağışların yol açtığı sel ve afetler sebebiyle Pekin'in Miyun bölgesinde 28, Yançıng bölgesinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

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Aralıksız süren sağanak nedeniyle karayollarında hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

Kentte sel kontrol çalışmalarına hız verildi. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekipleri ve afet yardım malzemeleri bölgelere sevk edildi.

Şu ana kadar 80 bin 332 kişi tahliye edildi.

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