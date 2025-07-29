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Dünya

İsrail ordusu, Oscar kazanan belgeselin Filistinli yönetmenini gözaltına aldı

İsrail ordusunun "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land"ın yönetmenlerinden Filistinli Hamdan Bilal'i işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
İsrail ordusu, Oscar kazanan belgeselin Filistinli yönetmenini gözaltına aldı

Ankara

İsrail basınında çıkan haberde, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Susya köyünde 3 Filistinlinin bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere taş attıkları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Oscar kazanan "No Other Land" belgeselinin yönetmenlerinden Bilal'in de olduğu ifade edildi.

Gaspçı İsrailli, Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinliyi öldürmüştü

Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir Yahudi yerleşimci, dün El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da sağa sola rastgele ateş açmıştı.

Levi'nin saldırısı sonucu "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ne yönelik yaptırımı kaldırmıştı.

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