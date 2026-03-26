Dolar
44.46
Euro
51.35
Altın
4,404.17
ETH/USDT
2,069.30
BTC/USDT
68,941.00
BIST 100
12,727.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

AP Milletvekili Botenga, Avrupa'nın "İsrail yanlısı yaklaşımına" sert eleştirilerde bulundu

Botenga, İsrail'de meclis komitesinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının onaylandığı gün AP'de İran'daki idam cezalarıyla alakalı oturum düzenlenmesini sert şekilde eleştirdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
AP Milletvekili Botenga, Avrupa'nın "İsrail yanlısı yaklaşımına" sert eleştirilerde bulundu

İstanbul

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'de meclis komitesinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının onaylandığı gün AP'de İran'daki idam cezalarıyla alakalı oturum düzenlenmesini sert şekilde eleştirerek, "İdamları uygulayanlar sizin dostlarınız olduğunda gözlerinizi kapatıyorsunuz." dedi.

Botenga, AP Genel Kurulunda İran'daki idam cezalarıyla ilgili oturumda konuştu.

AP'nin İran ve Gazze'de çocukların öldürülmesini kınamak istemediğini belirten Botenga, "Bunun sebebi, suçluların Tel Aviv ve Washington'daki dostlarınız olması." diye konuştu.

Botenga, İsrail'de meclis komitesinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının onaylandığı gün AP'de İran'daki idam cezalarıyla alakalı oturum düzenlenmesine dikkati çekerek, "Neden bu kadar seçici davranıyorsunuz?", "İdamları uygulayanlar sizin dostlarınız olduğunda gözlerinizi kapatıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Düşmanlarımız, bizim de yaptığımız şeyleri yapınca onlara sitem ediyoruz ama Tel Aviv'e ve Washington'a gittiğimizde gülümsüyoruz." diyen Botenga, bunun "utanç verici" olduğunu söyledi.

Botenga ayrıca, Avrupa'nın bu yaklaşımı nedeniyle dünyada kaos oluştuğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet