Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Yemen'deki Husiler, gerekirse ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa müdahil olacaklarını açıkladı

Yemen’deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ülkesinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında tarafsız olmadığını belirterek, gelişmelere bağlı olarak gerekirse askeri müdahalede bulunabileceklerini söyledi.

Shukri Hussein, Ali Semerci  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Yemen

Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyon kanalında Ulusal Direniş Günü dolayısıyla yayımlanan konuşmasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran’a yönelik saldırılara değinen Husi, sahadaki gelişmelerin askeri bir tutum gerektirmesi halinde, önceki süreçlerde olduğu gibi buna kararlılıkla karşılık vereceklerini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Husi, tutumlarının tarafsızlık olmadığını dile getirerek, bunun İslam ve İslam ümmetine aidiyet çerçevesinde şekillendiğini söyledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının küresel ekonomik çıkarlara zarar verdiğini aktaran Husi, söz konusu saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını da olumsuz etkilediğini belirterek, İran'a yönelik saldırıların gerekçesiz olduğunu vurguladı.

Husi, "Bölgedeki gelişmeler son yıllarda açıkça gösteriyor ki, Amerika ve İsrail, Ortadoğu'yu değiştirmek ve Büyük İsrail'i kurmak amacıyla bölgedeki tüm ülkeleri hedef alan Siyonist planı uygulamaya koymak için çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

