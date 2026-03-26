Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran basını, Umman Denizi ile Basra Körfezi'nde 350’den fazla tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabilmek için İran’dan izin beklediğini yazdı.

Tolga Akbaba  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Fars Haber Ajansı: 350’den fazla tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran’dan izin bekliyor

Tahran

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak için bekleyen tankerlere ilişkin bilgiler yayımladı.

Haberde, Umman Denizi ile Basra Körfezi'nde 25’i büyük petrol tanker gemisi, 200’ü standart petrol tanker gemisi ve 70’i LNG gemisi olmak üzere 350’den fazla tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçmek için İran’dan izin beklediği belirtildi.

İran'ın söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak bekleyişlerini sürdürmelerini istediği aktarıldı.

