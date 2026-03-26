ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan "Hürmüz Boğazı'nda menfaati olan ülkeler bu sorunu çözmeli" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını belirterek, "boğazdan menfaati olan ülkelerin harekete geçmeleri gerektiğini" savundu.

Hakan Çopur  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Washington

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa'da sadece ABD'yi temsil etmek üzere görüşmeler yapacağını ve İran konusunda NATO ülkelerinin daha somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Rubio, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını vurgulayarak, "Bizim enerjimizin çok az bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu konuda büyük menfaati olan ülkeler var, bu yüzden onlar harekete geçip bu sorunu çözmelidir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını savunan Rubio, "İran, küresel deniz taşımacılığını tehdit etmeyi bırakırsa bu durum yarın bile çözülebilir. Bu tehditler, bir skandal ve uluslararası hukukun ihlalidir. Uluslararası hukuka önem veren tüm ülkeler bu konuda bir şeyler yapmalıdır." diye konuştu.

Rubio, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerin detaylarına ve kimlerle görüştüklerine girmeyeceğini kaydederek, "Mesajları ileten aracı ülkeler var ve ilerleme kaydedildi. Gördüğünüz gibi somut ilerlemeler kaydedildi. Boğazdan geçen enerji miktarı artıyor, olması gerektiği kadar değil ama bir kısmı arttı." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi: Suçu özendirenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır
Bakan Kurum: İklim krizi bir ihtimal değildir, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir
Dışişleri: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
AK Parti, "İftara 5 Kala" etkinliklerinde 1 milyon 175 bin iftariyelik dağıttı

ABD Başkanı Trump: İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduk

ABD Başkanı Trump: İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduk

Fars Haber Ajansı: 350’den fazla tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran’dan izin bekliyor

Yemen'deki Husiler, gerekirse ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa müdahil olacaklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan "Hürmüz Boğazı'nda menfaati olan ülkeler bu sorunu çözmeli" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan "Hürmüz Boğazı'nda menfaati olan ülkeler bu sorunu çözmeli" mesajı
Kanada, İran ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı

Kanada, İran ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı
İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi

İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi
