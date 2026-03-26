Dolar
44.35
Euro
51.31
Altın
4,413.32
ETH/USDT
2,070.60
BTC/USDT
69,225.00
BIST 100
12,727.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

AB: İsrail meclis komitesinde onaylanan idam cezası tasarısı büyük endişe uyandırıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail'de meclis komitesinde onaylanan Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının "büyük endişe uyandırdığını" belirtti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
AB: İsrail meclis komitesinde onaylanan idam cezası tasarısı büyük endişe uyandırıyor

İstanbul

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), El Anouni'nin konuyla ilgili yazılı açıklamasını paylaştı.

El Anouni, AB'nin "her durumda ve koşulda" idam cezasına karşı olduğunu belirterek, İsrail'de meclis komitesinde onaylanan Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının "büyük endişe uyandırdığını" vurguladı.

"İdam cezası, yaşam hakkının ihlali niteliğindedir, işkence ve diğer kötü muameleden muaf olmayı içeren mutlak hak ihlal edilmeden uygulanamaz." ifadesini kullanan El Anouni, İsrail'in uzun zamandır bölgede idam cezası konusunda "örnek ülke" olduğunu iddia etti.

El Anouni, İsrail Parlamentosunun yasayı onaylaması halinde bunun "İsrail'in geçmişte belirttiği tutumlarından ciddi geri adım atma anlamına geleceği" değerlendirmesinde bulunarak, "AB, İsrail'i, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması hükümlerinde de yansıtılan, uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri ve demokratik ilkelere bağlılığı çerçevesinde, daha önceki ilkeli tutumuna sadık kalmaya teşvik etmektedir." ifadelerine yer verdi.

İsrail Meclisinde (Knesset) bir yasanın kabul edilmesi için tasarının 3 ayrı oturumda kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail Meclisi, aşırı sağcılar tarafından sunulan Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025'te ilk oturumda onaylamış ve son düzenlemelerin yapılması için İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesine iletmişti.

Komite, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak ikinci ve üçüncü oylamaların yapılması için Meclis Genel Kuruluna göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet